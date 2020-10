La situation sanitaire n'a eu de cesse de se dégrader ces dernières semaines, l'heure des mesures difficiles semble désormais approcher. Ce mercredi Emmanuel Macron, le président de la République française, pourrait ainsi annoncer un reconfinement total de la population. En attendant la sortie médiatique du Président, le football français se prépare. Selon les informations de 'L'Equipe', aucune mesure n'aurait vocation à stopper le championnat. Une nouvelle qui rassure le président de l'Olympique Lyonnais.

"Ce qui est bien, c'est de ne pas renouveler les erreurs"

Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a en effet commenté l'information de 'L'Equipe', se félicitant de voir que la France n'est pas décidée à reproduire ce qu'il considérait être des erreurs. "Comme quoi les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Ce qui est bien, c'est de ne pas renouveler les erreurs : la LFP suivra-t-elle ?", s'est toutefois interrogé le boss de l'OL. Des interrogations qui devraient être largement partagées. Pour rappel, il avait été largement opposé à l'arrêt des compétitions.

"Il est quand même paradoxal qu'un pays comme l'Espagne, qui a été plus touché que la France par la pandémie, ait réfléchi et ait trouvé des réponses (...) On se dit qu'on est vraiment trop cons, excusez-moi du terme. (...) L'UEFA a même été jusqu'à sortir un protocole (sanitaire, ndlr), qu'on ne regarde même pas en France. C'est un scandale absolu", avait-il pesté en mai dernier, alors que la France avait été l'un des seuls pays européens à ne pas poursuivre son championnat. Cette fois, cela devrait être évité.