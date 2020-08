"Depuis janvier, les joueurs ont créé quelque chose"

Juninho s'est bien sûr largement félicité après le succès de Lyon contre Manchester City en Ligue des champions ce samedi soir (3-1), véritable exploit qui qualifie les hommes de Rudi Garcia dans le dernier carré de la C1.

"Quelle émotion, mais avec beaucoup de mérite. Depuis janvier, les joueurs ont commencé à créer quelque chose. On sent une énergie incroyable. Pour réussir ce genre de belles choses, il faut une famille, une énergie, une équipe tout le monde joue les uns pour les autres. Avec beaucoup d'humilité", s'est réjoui le Brésilien.

"Si ton partenaire rate, tu vas l'aider. Bien sûr qu'il faut de la réussite parce qu'on savait qu'on allait jouer contre un adversaire plus fort que nous. Donc il fallait s'adapter."

Un succès qui doit également beaucoup à la préparation rhodanienne, depuis la reprise après plusieurs mois sans compétition. "Tous les joueurs et tout le staff l'ont mérité. Ils ont fait beaucoup d'efforts depuis qu'on est revenus du confinement", poursuit Juni.

"Les entraînements ont été très forts. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de maturité concernant le travail et l'énergie à fournir. Ils s'entraînent comme si c'était un match. Aujourd'hui, on voit qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est l'OL."