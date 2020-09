Juninho fait le point sur le dossier Memphis Depay

Le flou est total autour de l'avenir de Memphis Depay. En fin de contrat l'été prochain, l'international néerlandais n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Et Memphis Depay est désormais dans le viseur du FC Barcelone. Si Jean-Michel Aulas a indiqué sur Twitter que l'Olympique Lyonnais ne compte pas vendre l'attaquant néerlandais, le club se retrouve dans une situation assez inconfortable avec l'ancien de Manchester United.

Ce dernier pourrait très bien partir gratuitement l'été prochain en refusant de prolonger son contrat à Lyon, et ainsi s'engager avec le club de son choix. L'Olympique Lyonnais pourrait donc être contraint de négocier avec le FC Barcelone, si le Néerlandais désire rejoindre son ancien sélectionneur, Ronald Koeman. Mais pour le moment, le club catalan n'a fait aucune offre pour Memphis Depay. Au micro de RMC Sport, Juninho a pris position sur le dossier.

"Cela va être difficile de prolonger Memphis"

"Si une proposition arrive de Barcelone, on va être obligé de réfléchir. Mais aujourd’hui, on est aussi capable de garder Memphis sportivement et de l’utiliser jusqu’à la fin de la saison. Pour nous, il y a l’intérêt de le prolonger. Le président est capable de faire l’effort. Mais ce que je sens de la part de Memphis, c’est que cela va être difficile. C’est mon sentiment après avoir discuté avec lui", a confessé le directeur sportif de Lyon.

Juninho est conscient que l'attaquant néerlandais est en position de force : "Quand un joueur de 26 ans est en fin de contrat, qu’il y a un club comme le Barça derrière, une des plus grandes équipes au monde, cela fait rêver un joueur. Je dirais qu’aujourd’hui, Memphis Depay est en position de force, parce qu’il est en fin de contrat. On a rien reçu officiellement pour Memphis. Jusqu’à maintenant, on n’a pas reçu de proposition pour Memphis".

En revanche, le joueur n'a pour l'instant pas exigé un départ à en croire le Brésilien : "Il n’a rien demandé. Il n’a rien demandé. Avant qu’il parte en équipe nationale, je lui ai posé la question concernant le Barça. J’ai demandé s’il avait reçu des appels, il m’a dit non. Il m’a dit non, pas d’appel. Mais bon… cela parle. C’est Koeman l’entraîneur donc peut-être que cela va arriver. On ne sait pas. Ce n’est pas facile. Ce n’est pas la question du Barça car le président est prêt à faire face et cela nous rassure un peu. Mais bon, bien sûr que le joueur est en position de force".