Juninho fait le point sur le mercato lyonnais

Leader de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est montré actif sur le marché des transferts cet hiver. En effet, la formation entraînée par Rudi Garcia s'est séparée de son attaquant Moussa Dembélé, prêté à l'Atlético de Madrid avec option d'achat, mercredi. Un départ qui n'a rien de surprenant, à la vue de sa situation.

De moins en moins utilisé ces derniers mois, le joueur de 24 ans va donc tenter de se relancer chez l'actuel leader de la Liga, lui qui n'entrait plus vraiment dans les plans de son entraîneur chez les Gones. Aussitôt parti, Moussa Dembélé a été remplacé dans la foulée par Islam Slimani, ancien attaquant de l'AS Monaco notamment.

"À part Islam, on n’avait pas trop envie de bouger"

De plus, le Brésilien Jean Lucas, devenu indésirable chez les Gones, a quant à lui été prêté au Stade Brestois. Ces mouvements seront-ils les derniers de l'hiver côté lyonnais ? En marge de la présentation d'Islam Slimani, mercredi, le directeur sportif Juninho a fait le point, évoquant surtout les récents mouvements opérés.

"À part Islam, on n’avait pas trop envie de bouger. Le groupe répond très bien. Jean (Lucas), c’est une demande de Rudi (Garcia) qui a préféré qu’il soit prêté. Ce n’était pas prévu non plus. Il a fait seulement 5 matches titulaire. Ce n’est pas juste de juger Jean. Si vous me dites : « est-ce que vous pouvez juger Jean ? », je dirais non. On ne l’a jamais vu dans de bonnes conditions", a d'abord déclaré l'ancienne gloire du club, qui souhaite au Brésilien le meilleur dans le Finistère.

PSG - OM (2-1) : Le PSG s’offre son huitième Trophée des Champions de suite grâce à Icardi

"Ce n’est pas facile pour l’entraîneur. Ça a bien tourné au milieu, c’était plus difficile pour lui. Après un an et demi, il pouvait faire plus. Partir à Brest, c’était son choix. Il y avait d’autres équipes. Brest fait plaisir à voir jouer. Jean a besoin de grandir. J’espère qu’il va réussir à jouer à Brest et revenir jouer avec nous", a-t-il ajouté.