Juninho ferme la porte pour Reine-Adélaïde

Recruté par l'Olympique Lyonnais en 2019 pour 25 millions d'euros en provenance d'Angers, Jeff Reine-Adélaïde a été victime d'une grave blessure, le 15 décembre 2019 dernier, face à Rennes. Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, et malgré son retour à la compétition, le joueur bénéficie d'un faible temps de jeu, lui qui était remplaçant lors du Final 8 à Lisbonne, et ne supporte plus cette situation comme il l'a confié à notre confère Loïc Tanzi de 'RMC Sport', mardi soir.



"La frustration est très présente. Je ne comprends pas ma gestion. Je me suis battu sans relâche pendant six mois suite à ma blessure, j'ai traversé des moments difficiles pour revenir le plus rapidement et surtout le plus performant possible afin d'aider le club à atteindre ses objectifs. C'est donc très frustrant de se retrouver dans une situation où tu ne joues pas, qui plus est sans avoir d'explication (...) J'aime le football plus que tout et cette situation ne peut plus durer. Pour ma progression et mon épanouissement personnel, et puisque le dialogue est au point mort, je souhaite tout simplement un autre projet", a ainsi déclaré le milieu de terrain offensif, amer.

Des propos qui témoignent d'une réelle volonté d'aller voir ailleurs, qui n'ont pas manqué de surprendre bon nombre d'observateurs et de supporters. Mais pas que. En effet, Juninho, le directeur sportif de l'OL, est le premier à s'étonner de cette sortie médiatique. "Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ? Je pense qu'il s'est mis une pression plus importante qu'il ne le devait. Je peux le comprendre parce que j'étais comme ça quand j'étais joueur (...) J'aurais préféré qu'on en parle dans mon bureau. Il a préféré faire ça publiquement, mais ça ne me gêne pas du tout", a expliqué le Brésilien, pour 'L'Equipe'.