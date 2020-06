Kadewere affiche ses ambitions

Recruté l'hiver dernier par l'Olympique Lyonnais, Tino Kadewere a terminé la saison avec le club de Le Havre en Ligue 2 afin de poursuivre son ascension avant de devoir faire le grand saut et découvrir la Ligue 1 avec les Gones. L'Olympique Lyonnais a présenté l'attaquant de 24 ans, auteur de vingt buts en Ligue 2 en vingt-quatre matches cette saison, ce mercredi devant la presse. Jean-Michel Aulas l'a présenté et accueilli à bras ouverts.

"Hier était un grand jour, puisque Tino a passé son permis de conduire et l'a obtenu. Vincent lui a d'ailleurs donné une voiture de fonction. Plus sérieusement Tino a fait l'objet d'un transfert significatif en janvier, il est resté au Havre jusqu'en fin de saison et va maintenant renforcer l'équipe qui prépare la Champions League et la finale de la Coupe de la Ligue. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités sur le terrain et en dehors, cela fait partie de nos critères de sélection. Il avait beaucoup de concurrence pour intégrer le groupe OL. Il a été sacré meilleur buteur de L2 cette saison, il est aussi international, c'est un élément très fort de sa sélection. Il est très jeune et très performant", a déclaré le président de l'OL.

Tino Kadewere a affiché sa satisfaction de rejoindre l'Olympique Lyonnais : "Je suis très heureux d'être dans cette équipe, c'est un gros club, un club pour lequel je rêvais de jouer, et maintenant j'y suis. J'ai énormément travaillé pour être assis ici. Je remercie tous les dirigeants lyonnais, et les joueurs qui m'ont très bien accueilli. Pour être un grand joueur, je crois que le plus important est d'être un joueur d'équipe. C'est la clé. J'adore avoir le ballon au pied, j'adore jouer avec le ballon, je suis aussi assez rapide. Mais encore une fois le plus important est de jouer pour l'équipe, de s'adapter à sa stratégie".

"Ma carrière a été marquée par la rapidité avec laquelle j'ai passé les étapes. Six mois après être passé pro au Zimbabwe je suis allé en Suède, puis au Havre, et maintenant à l'OL. Ma stratégie est de grandir à chaque changement de club, et c'est pour cela que je suis ici. De grands joueurs sont passés ici comme Benzema, Lacazette ou Juninho. Je suis ici pour me développer en tant que joueur mais je dois aussi penser à ce que je peux apporter aux autres de par mon expérience passée", a ajouté l'ancien attaquant de Le Havre.

L'attaquant de 24 ans est conscient qu'il devra se battre pour obtenir une place dans le onze de départ, mais ne craint pas la concurrence : "Tout dépendra de comment je me comporte à l'entraînement, et de comment les autres se comportent à l'entraînement. Je respecte les joueurs qui étaient là avant mon arrivée. Bien sûr qu'il y a cette question du banc, de numéro 1 ou de numéro 2, mais le plus important est d'être bon à l'entraînement, et après le coach fera ses choix".

Juninho a égaement commenté le recrutement de Tino Kadewere. Le Brésilien apprécie le profil de l'ancien avant-centre de Le Havre, capable de jouer seul devant, ou à deux. : "Il est capable de jouer seul devant ou derrière un autre attaquant. Comme il l'a dit il peut être un joueur d'équipe altruiste, même si évidemment il aime marquer des buts. Surtout on sent qu'il a envie de jouer pour l'équipe, c'est ce qu'on veut, si des joueurs n'ont pas envie de jouer pour nous alors ils doivent partir".