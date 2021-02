Kadewere rêvait de jouer à Lyon

Auteur de neuf buts et trois passes décisives en Ligue 1, Tino Kadewere est la révélation de la saison côté lyonnais. Arrivé en provenance de Le Havre, l'attaquant de 25 ans s'est imposé plus rapidement que prévu dans le onze de départ de Rudi Garcia et est rentré dans le coeur des supporters en brillant lors des deux derbys contre l'AS Saint-Etienne. Dans une interview accordée à France Football, Tino Kadewere a avoué être dans un rêve éveillé, lui qui avait eu une prémonition qu'il jouerait à l'Olympique Lyonnais un jour.

"Je rêvais de jouer en Europe, oui. Mais pour être honnête, je n’ai jamais rêvé d’être ce que je suis en ce moment. Je ne m’attendais pas à être à un tel niveau. Ce n’est pas facile pour un Zimbabwéen de jouer dans un grand club. Donc ce n’était pas dans mon esprit. C’est quand on m’a donné l’opportunité de jouer en Europe que j’ai commencé à me dire : “Un jour, je jouerai dans un très grand club", a analysé Tino Kadewere.

"Quand j’étais au Havre, il y a quelques années, j’ai rêvé que j’allais jouer à Lyon. Je me suis vu avec le maillot de l’OL... Et je ne me suis pas trompé. Ma foi m'a aidé à surmonter les décès de mon père et de mon frère. Ça m’a permis d’aller de l’avant. Je crois que c’était leur moment. Ils me guident dans toutes les situations. Je pense qu’ils sont heureux et fiers de ce que je fais. Le but de ma vie est désormais de continuer à les rendre heureux et fiers", a ajouté l'attaquant de l'OL.

Tino Kadewere a avoué qu'il porte tous les espoirs d'un pays : "Je vis leur rêve. Ils voulaient tous les deux que je joue en Europe et dans un grand club. Tout ce que je fais désormais leur appartient. Tu mets tout en œuvre pour ton équipe nationale et si tu ne joues pas bien, parfois c’est un désastre. Tu sais que c’est ton pays et que c’est lourd à porter. Les gens commencent à dire des mauvaises choses sur toi. Du genre : “Certains joueurs n’aiment pas venir en sélection. Ils préfèrent leur club. (Il souffle) C’est beaucoup de pression de jouer pour le Zimbabwe".

"Et quand tu n’as pas la confiance des gens, tu as tendance à faire des erreurs. À Lyon, je n’ai jamais ressenti tout ça. J’ai joué avec de très bons joueurs auparavant, mais ici il y a tellement de grands joueurs qu’ils te portent... Le niveau te pousse à l’excellence. J’ai parfois l’impression de me ressourcer en revenant ici. J’ai progressé depuis que je suis arrivé en France et j’espère faire progresser la sélection. J’ai besoin que l’on connaisse le Zimbabwe à travers le monde", a ajouté l'ancien attaquant de Le Havre.

Tino Kadewere a réagi aux actes racistes ayant eu llieu en Ligue des champions lors du PSG-Basaksehir : "J’étais en train de regarder le match. Et franchement, j’étais heureux de ce qu’ils ont fait. Pour moi, ils ont gagné le respect du monde entier en quittant le terrain. Se mettre d’accord sur ça, c’est ce qui fait que le foot est plus grand que beaucoup de choses. C’est aussi pour ça qu’on aime le football, parce qu’il est au-dessus de tout. Il se contrefiche de ta couleur, de tes idées, de tes opinions. On est tous les mêmes dans le fond. Je suis fier de ce qu’ils ont fait. Personnellement, j’aurais bien entendu accepté de quitter le terrain. Si ça m'arrive un jour ? Si j’étais victime de racisme, je serais l’un des premiers à quitter le terrain".