Le dÃ©part de Rudi Garcia dÃ©jÃ  actÃ© l'Ã©tÃ© prochain ?

Après une saison manquée, tout le monde s'attendait à voir l'Olympique Lyonnais rebondir en 2020-2021. Demi-finaliste de la Ligue des champions en fin de saison dernière, l'OL semblait avoir relancé la machine et était attendu dans la partie haute du classement en Ligue 1. Mais les Gones connaissent un début de saison compliqué et décevant. Perturbée par le mercato et les nombreuses rumeurs de départ, l'équipe de Rudi Garcia pointe à la onzième place avec six points en cinq journées.

Un total bien insuffisant. Pourtant, Jean-Michel Aulas a récemment conforté Rudi Garcia dans l'exercice de ses fonctions, bien que l'OL aura tout intérêt à montrer un autre visage et à relever la tête ce week-end face au rival olympien. Néanmoins, selon les informations de L'Equipe, le sort de Rudi Garcia pourrait déjà être scellé. Pas à très court terme, puisque l'OL n'envisage pas, pour le moment, de virer son entraîneur, mais plutôt pour la saison prochaine.

En fin de contrat en juin 2021, Rudi Garcia ne sera pas prolongé par ses dirigeants l'été prochain. S'il a gagné du crédit lors du final 8 à Lisbonne, la gestion de l'ancien entraîneur de l'OM poserait question, tout comme le faible jeu pratiqué par les Gones depuis la reprise. Le match nul face à Lorient, dimanche dernier, et surtout l'approche de la rencontre avec une défense à cinq face à un promu n'a rien arrangé au cas de Rudi Garcia.

En outre, Rudi Garcia devrait aller au bout de la saison actuelle et ne serait démis de ses fonctions qu'en cas de série de mauvais résultats, mais dans l'autre sens, une prolongation n'interviendrait qu'en cas de saison quasiment parfaite avec un titre de champion de France au bout. L'Olympique Lyonnais préparerait un grand ménage dans son staff puisque tous les hommes arrivés en même temps que Rudi Garcia, mais aussi les membres historiques du staff sont en fin de contrat à l'été 2021.

Toujours selon les informations de L'Equipe, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais pensent déjà à la suite et ont coché deux noms pour prendre la succession de Rudi Garcia sur le banc de touche. Le premier et grand favori serait Christophe Galtier, auteur d'un très bon travail au LOSC, tandis que Lucien Favre serait encore et toujours dans les petits papiers des dirigeants des Gones.