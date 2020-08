Le message de Depay après la défaite en finale de Coupe de la Ligue

La déception était forte ce vendredi soir dans le camp lyonnais après la défaite aux tirs aux buts en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Un résultat qui oblige les Gones à remporter la Ligue des champions, s'ils veulent s'éviter une première saison sans Coupe d'Europe depuis 1996.

Au lendemain de la défaite, le capitaine lyonnais Memphis Depay a publié un message à l'attention des fans rhodaniens sur son compte Instagram. De retour sur les terrains un peu plus de sept mois après sa rupture des ligaments croisés, l'attaquant néerlandais se tourne vers le choc face à la Juventus la semaine prochaine.

"Celle-là fait mal !, s'est-il tout d'abord exclamé à propos de la finale, avant d'évoquer sa convalescence. Je me suis blessé en décembre et je peux dire que je reviens plus fort."

Depay remercie ensuite l'ensemble des médecins qui lui ont permis de se rétablir. "Ce soir ça fait mal mais ce n’est pas fini. La semaine prochaine nous avons un autre match important. Nous devons nous assurer d’être prêts." La Juve est prévenue.