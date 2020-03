Défait sur la pelouse du LOSC dimanche soir (1-0), l'Olympique Lyonnais a vu ses rêves de podium et de Ligue des Champions s'éloigner encore un peu plus. Une semaine après le derby remporté face à l'ASSE, les hommes de Rudi Garcia ont livré une prestation inquiétante dans le contenu, et accusent désormais 9 points d'avance sur les Dogues, 4èmes, et 10 sur le Stade Rennais, 3ème. Plus que jamais, l'OL est dans une situation inquiétante et peut s'attendre à une fin d'exercice compliquée.

Au sortir de la rencontre, Léo Dubois, le défenseur lyonnais, ne cachait pas sa déception. "Le podium ? C'est compliqué. On ne fait pas de croix parce qu'on n'est pas enterrés mathématiquement. Mais c'est compliqué, il ne faut pas se voiler la face", a d'abord regretté l'international français, au micro de 'Canal+'.

"Maintenant il faut aller de l'avant. C'est malheureux, c'est dommage, je pense qu'on est tous très déçus mais on a des matchs importants qui arrivent, on a encore des objectifs. Il faut qu'on aille chercher quelque chose", a ensuite ajouté l'ancien du FC Nantes. Touchés mais pas abattus, Léo Dubois et les siens devront impérativement montrer un tout autre visage lors de la prochaine journée face au Stade de Reims, qui n'est autre que la meilleure défense de Ligue 1.