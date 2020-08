"On a nos chances contre Manchester City"

Bourreau de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais va faire face à un autre cador du football européen au prochain tour. Les Gones vont devoir venir à bout de Manchester City, samedi soir, pour espérer rallier le dernier carré de la C1 pour la seconde fois de son histoire. Qui plus est, la Ligue des champions est le dernier espoir de l'OL pour disputer une compétition européenne la saison prochaine.

L'Olympique Lyonnais aura bien du mal à remporter la Ligue des champions. L'équipe de Rudi Garcia est clairement tombée dans la partie de tableau la plus compliquée et devra se défaire de Manchester City puis du Barça ou du Bayern Munich pour aller en finale de la compétition. Si cela semble être mission impossible, avec la formule inédite et l'abandon des matches aller-retour, l'OL peut espérer avoir une chance de faire l'exploit.

Une chose est sûre, les joueurs de l'OL y croient. Dans une interview accordée à 'Le Progrès', Fernando Marçal a affiché son optimisme : "Dans le vestiaire, tout le monde pense aller en finale. Et si on y va, on aura de grandes chances de gagner. On joue sur terrain neutre et sans public. C'est peut-être notre chance. Avant la Juventus, j’ai dit que Lyon serait l’équipe surprise. Je le pense toujours, mais on n’est pas les seuls à y croire. Dans ce contexte, ce ne sera peut-être pas le favori qui gagnera".

Fernando Marçal n'est pas le seul joueur de l'Olympique Lyonnais à avoir l'espoir de réaliser un magnifique exploit lors de ce Final 8 à Lisbonne. Marcelo ou encore Karl Toko-Ekambi ont déjà affiché leurs ambitions pour cette fin de Ligue des champions, tandis que l'ancien entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, voit lui aussi des chances pour l'OL d'éliminer Manchester City. En 2018, Lyon était parvenu à battre Manchester City à l'Etihad Stadium en phase de poules de la C1. La mission n'est pas impossible mais elle s'avère compliquée.