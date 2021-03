Marcelo espère rapidement prolonger

Il y a presque un an et demi, les images avaient laissé tout le monde pantois. Alors que l’Olympique Lyonnais venait d’accrocher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le RB Leipzig, un incident avait éclaté entre Marcelo et les supporters lyonnais.

Une banderole du kop nord du Groupama Stadium avait été la goutte de trop pour le défenseur central lyonnais dont la relation avec les supporters n’avait cessé de se dégrader au fil des mois et de prestations décevantes.

Un point de non-retour pour le Brésilien ? Les rumeurs d’un retour au Besiktas, son ancien club, ont bien refait surface mais dix-huit mois après, Marcelo est toujours à l’OL et y est même redevenu incontournable sous les ordres de Rudi Garcia.

"J’ai pensé partir mais j’ai réfléchi, a-t-il confié à 'L’Equip'e, ce samedi. Les grands joueurs sont capables de revenir de situations difficiles, ça fait progresser. Je suis aujourd’hui heureux, l’équipe tourne, mentalement je suis bien."

À 33 ans, le défenseur vit peut-être sa meilleure vie depuis son arrivée entre Rhône et Saône en 2017. Les altercations avec les supporters semblent être un lointain souvenir et il a enfin retrouvé le niveau qui était le sien il y a trois ans. S’il a perdu le brassard de capitaine au profit de Memphis Depay, Marcelo n’en reste pas moins l’un des leaders vocaux de l’OL sur le terrain (26 matches). En fin de contrat en juin prochain, se voit-il continuer l’aventure lyonnaise ? C’est en tout cas, la direction que semble prendre son avenir.

"On discute et on évoque une prolongation. J’espère cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera finalisé, a poursuivi le Brésilien dans les colonnes du quotidien sportif. Avant que je parte de Lyon, je veux gagner un championnat ou quelque chose, car je veux rester dans l’histoire de l’OL."

Opposé au PSG, dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a l’occasion de frapper un grand coup dans la course au titre. À condition de faire preuve d’une solidité défensive face à l’attaque parisienne. On peut compter sur Marcelo pour rameuter les troupes.