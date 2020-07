Non qualifié pour une Coupe d'Europe via le championnat, l'Olympique Lyonnais espère parvenir à être européen grâce à la Coupe de la Ligue. Pour cela, les hommes de Rudi Garcia devront prendre le meilleur sur le Paris Saint-Germain en finale, vendredi soir, au Stade de France. À 48h de cet affrontement, le défenseur central Marcelo s'est confié dans les colonnes du Progrès. Le Brésilien s'est dit prêt pour relever ce challenge, et a aussi évoqué ses retrouvailles avec son compatriote Neymar.

"C’est toujours une grande rivalité contre le PSG"

"Je vais le respecter, après ce n’est pas un combat, c’est un duel honnête. Si je reste concentré sur mon travail, je peux faire un bon match (...) C’est toujours une grande rivalité contre le PSG. J’ai des compatriotes en face. Après, seul le succès compte. Neymar est un grand joueur, intelligent. S’il prend l’espace, il peut faire des choses magnifiques. Avec sa qualité, il est difficile de savoir ce qu’il va faire", a ainsi expliqué l'ancien de Besiktas, entre méfiance et détermination.

"Mais on est prêt. C’est peut-être le match le plus important de la saison pour nous. Et on va donner 200%", a ensuite ajouté Marcelo. Pour rappel, le Paris Saint-Germain sera privé de son autre star en la personne de Kylian Mbappé, sorti sur blessure face à l'AS Saint-Etienne, en finale de la Coupe de France.