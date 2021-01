OL, Memphis Depay laisse planer le doute sur son avenir

Les fêtes de fin d’année n’ont pas eu raison de la bonne dynamique de l’Olympique Lyonnais dans cette saison 2020-2021. Ayant passé la trêve hivernal en tant que leader, le club lyonnais est officiellement le champion d’automne grâce à son succès contre Lens, ce mercredi soir (3-2). Cette onzième victoire de la saison porte une fois de plus la marque de Memphis Depay. Le capitaine lyonnais s’est offert un doublé et porte à dix son nombre de buts, rejoignant Boulaye Dia à la deuxième place du classement des buteurs.

Face aux Lensois, le Néerlandais a rappelé une fois de plus son influence au sein de l’effectif de Rudi Garcia et a quel point il est indispensable. L’ensemble du club, de son entraîneur à Jean-Michel Aulas, ne l’a jamais caché et tente de lui faire prolonger un contrat qui se termine dans six mois.

Seulement, Depay est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et est libre de discuter avec n’importe quel club depuis le 1er janvier. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien de Manchester United n’a pas voulu faire de grande déclarations mais a encore laissé planer le doute sur sa présence à l’OL à l’issue du mercato hivernal.

"Je suis concentré sur ce que je fais ici. Je ne veux pas encore faire de déclaration parce que je me sens bien ici. Je ne veux pas faire de la langue de bois. Mais si le coach continue de me faire sortir quand je marque deux buts, je vais y réfléchir", a-t-il déclaré avec le sourire sur Canal Plus.

"Je l’ai déjà dit, je suis heureux ici. On a une grande équipe, j’aime beaucoup le président, on verra ce qu’il se passe. Le président et moi savons ce qu’il set passé lors des quatre dernières saisons. Continuons et profitons de ma présence. Je serai peut-être là jusqu’à la fin de la saison. Concentrons nous sur le match de samedi, soyons heureux, nous avons une grande équipe."

Lors de la trêve hivernale, Rudi Garcia et Juninho avaient pourtant annoncé en cœur qu’il n’y aurait aucun départ de cadres avec la perspective de pouvoir jouer le titre jusqu’au bout.

"A part les joueurs qui ne sont jamais dans le groupe et la possibilité certainement pour Jean Lucas d'être prêté, on est d'accord en interne pour qu'il n'y ait pas de départ, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne continue pas avec ce groupe", avait déclaré Garcia.