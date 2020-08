Non qualifié pour une Coupe d'Europa la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais est encore en lice en Ligue des Champions. Mieux, forts de leur victoire lors de leur huitième de finale aller face à la Juventus Turin (1-0), les hommes de Rudi Garcia peuvent espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Néanmoins, venir à bout de la Vieille Dame ne sera pas une mince affaire. Heureusement, Lyon pourra compter sur son attaquant Memphis Depay, de retour de blessure.

À l'approche de ce rendez-vous décisif, le Néerlandais a accordé un entretien à l'UEFA. L'occasion pour lui d'évoquer sa forme actuelle, mais aussi et surtout la Juventus Turin. Un adversaire de qualité, certes, mais surtout plus expérimenté. Pas une raison pour baisser les bras selon l'international hollandais, déterminé.

"Avec ces nouvelles règles (Final 8 à Lisbonne et rencontres sur un match) tout le monde est favori. On sait qu'après les huitièmes, ça se joue sur un match. Et la Juventus dispose de joueurs très expérimentés pour aborder la phase finale. Ces joueurs savent très bien ce qu'ils ont à faire, quel est leur travail. Nous, au contraire, on a pas mal de jeunes qui n'ont pas l'expérience de la pression de la Champions League. Mais on va voir. On n'a pas peur et les joueurs de la Juventus le savent", a ainsi déclaré Memphis Depay, de retour sur les terrains après en avoir été longuement éloigné, qui fait de la C1 un objectif assumé en cette fin de saison.

"C'est très important, la Champions League est quelque chose dont on rêve étant jeune. Vous la regardez et vous comprenez que c'est le summum. Personnellement, je pense que j'y ai ma place donc c'est très important pour moi d'être présent dans cette compétition. C'est ma troisième ou quatrième Champions League et je suis loin d'être rassasié. Elle vous permet d'améliorer vos stats et gagner en expérience. C'est très important", a ajouté l'ancien de Manchester United.

Enfin, le buteur des Gones s'est confié sur son état de forme, affirmant être prêt. "Je suis prêt. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Vous verrez. Je suis maintenant concentré sur l’équipe. Mon corps et mon esprit sont bien. Dans les matches amicaux, j'ai eu du mal un peu à tenir les 90 minutes, mais c'est quelque chose que je dois surmonter", a argumenté Memphis Depay. Pour venir à bout du Champion d'Italie, Lyon devra pouvoir s'appuyer sur son leader d'attaque en parfaite condition.