Moins utilisé, Maxence Caqueret prend son mal en patience

Il a été l'une des attractions à l'Olympique Lyonnais et en Europe la saison dernière. Technique, intelligent, grâcieux... Maxence Caqueret ne manque pas de qualités. Pour sa première saison pleine, largement impactée par la Covid-19, le milieu de terrain avait disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues, ayant notamment sa chance à Lisbonne, en Ligue des Champions, lors du fameux Final 8. Le Français en avait profité pour impressionner et susciter les convoitises...

Mais depuis, force est de constater que tout est plus compliqué. Avec le retour en forme de Thiago Mendes et l'arrivée de Lucas Paqueta en provenance de l'AC Milan cet été, les places sont chères à l'OL dans l'entrejeu. Depuis la fin du mercato, Maxence Caqueret a ainsi joué 7 matches, mais seulement 3 en tant que titulaire.

"J’ai connu une très belle évolution, mais je suis encore jeune"

Une situation décevante, que le jeune joueur accueille avec beaucoup de maturité. "C’est le foot, il y a des arrivées, des départs (...) Il faut de la concurrence pour améliorer l’équipe et les joueurs, j’ai la chance d’avoir des grands joueurs autour de moi pour m’améliorer (...) Il y a une forte concurrence, très saine, au sein de cet effectif. Tout se passe bien entre nous. J'espère avoir beaucoup de temps de jeu en deuxième partie de saison et faire autant de matches que possible", a-t-il confié en conférence de presse, mardi. "Il faut se tenir prêt, il faut savoir qu'à tout moment le coach peut faire appel à nous", a ensuite ajouté l'international espoir, lucide.

De plus, Maxence Caqueret a conscience qu'il doit progresser dans certains domaines clairement identifiés. "Je peux mieux gérer mes efforts, être plus juste techniquement quand je suis fatigué et aussi être plus présent dans les derniers mètres. J’ai marqué plusieurs buts lorsque je jouais en équipe de jeunes, j’espère pouvoir le faire à nouveau chez les professionnels", a ainsi analysé le joueur formé à Lyon, qui a admis s'inspirer de plusieurs joueurs qui évoluent en Premier League.

"J’ai connu une très belle évolution, mais je suis encore jeune, je dois progresser, je m’inspire des plus anciens, je prends conseil auprès de tout le monde, coach et joueurs. Je m’inspire beaucoup des joueurs qui m’entourent, mais aussi d’autres milieux de terrain en Europe comme Kevin de Bruyne, Wijnaldum, Thiago Alcántara".