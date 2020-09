Un OL moribond cale de nouveau

L’Olympique Lyonnais avance au ralenti. Après leur démarrage en force face à Dijon, les Rhodaniens ont complètement levé le pied en Ligue 1 en ne prenant que deux points sur 9 possibles. Trois jours après la défaite essuyée face à Montpellier (1-2), l’équipe de Rudi Garcia a dû partager les points avec Nîmes à domicile (0-0). Ce début de saison 2020/2021 des Lyonnais commence à ressembler à celui de la campagne écoulée. Memphis Depay et ses coéquipiers feraient mieux de vite se souvenir comment cela s’est terminé la dernière fois, sous peine de connaitre une autre désillusion en mai prochain.

Les Lyonnais inexistants offensivement

Lyon a pris un point et, à dire vrai, il ne méritait pas beaucoup mieux. Les Gones se sont montrés trop timides aux avant-postes pour espérer l’emporter. Il n’y a eu que trois tirs cadrés de leur part. Et au niveau des occasions franches, on pourra relever la tentative manquée de Maxwell Cornet devant Baptiste Reynet (8e) ou une tête trop axiale de Kadewere (91e). Un bilan bien famélique.

Face à une équipe gardoise bien organisée, l’OL n’a pas trouvé la solution pour faire mal. Le changement tactique de Rudi Garcia, avec le passage en 4-4-2, n’a pas vraiment porté ses fruits. Il y a eu du mieux au retour des vestiaires, mais pas de quoi pavoiser. Au coup de sifflet final, l’entraineur avait peu de raisons de se réjouir. En étant gentil, on pourra juste mettre en avant les prestations intéressantes des jeunes Melvin Bard et Rayan Cherki.

L’OL pas aidé par l’arbitrage

Même en livrant une prestation insipide, les locaux auraient quand même pu l’emporter. Pour cela, il aurait fallu que la VAR leur soit favorable. Or, l’assistance vidéo les a frustrés à deux reprises. D’abord à la 50e minute, avec un but refusé à Moussa Dembelé. Puis, à la 66e quand une main de Renaud Ripart dans la surface adverse a été jugée involontaire.

L’OL va donc devoir se contenter d’un point. Et ce n’est pas si mal vu que Nîmes a eu des opportunités pour ouvrir le score. Ripart (11e) et Zinédine Ferhat (40e) ont manqué de cadrer leurs essais, autrement ils auraient pu mettre à mal Anthony Lopes et gâcher un peu plus la soirée lyonnaise. Au final, il y a donc eu 0-0 et ce résultat maintient les deux formations dans le ventre mou du classement. Pour Nîmes, cet état de fait n’a rien d’infâmant. Pour Lyon, en revanche, cela fait indiscutablement tache.