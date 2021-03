OL-PSG : les chiffres à retenir

Lille s'étant incliné sur sa pelouse face à Nîmes (1-2) plus tôt dans la journée de dimanche, le Paris Saint-Germain n'a pas laissé filer l'occasion de s'emparer de la tête de la Ligue 1. Pour cela, les Parisiens ont pris le meilleur sur l'Olympique Lyonnais (2-4) grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, intenable.



Avec notre partenaire Opta Sports, focus sur les principaux chiffres à retenir :

o Lyon n’a remporté que 31% de ses matches contre Paris en Ligue 1 (84 confrontations, 26 victoires), il n’y a que face à Reims (27%) qu’il affiche un pourcentage de victoires plus faible parmi les équipes actuellement dans l’élite.

o Lyon n’a remporté que 2 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites) après avoir remporté chacun des 4 précédents.

o Lyon a perdu 3 de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (3 victoires), après ne s’être incliné lors d’aucune de ses 13 précédentes (8 victoires, 5 nuls).

o Paris a remporté chacun de ses 4 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, meilleure série en cours.

o Lyon n’avait plus encaissé 4 buts ou plus lors d’un match de Ligue 1 à domicile depuis le 8 avril 2017 contre Lorient (1-4).

o Islam Slimani a marqué son 1er but avec Lyon en Ligue 1 sur son 13e tir lors de son 11e match. Il a inscrit 3 de ses 4 derniers buts dans l’élite après être entré en cours de jeu.

o Le défenseur de Lyon Maxwel Cornet n’avait plus été buteur et passeur décisif lors d’un match de Ligue 1 depuis le 11 janvier 2020 contre Bordeaux (1 but, 1 passe décisive comme ce soir).

o Kylian Mbappé a marqué 8 buts contre Lyon en Ligue 1, ne faisant mieux que contre Dijon (11). Il a inscrit 100 buts en Ligue 1 (84 avec Paris, 16 avec Monaco), le plus jeune à atteindre cette barre dans l’élite depuis 1950/51 (22 ans, 3 mois et 1 jour).

o Anthony Lopes est le gardien contre lequel l’attaquant de Paris Kylian Mbappé a marqué le plus de buts en Ligue 1 (8).

o Danilo Pereira a marqué 2 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 avec Paris, après être resté muet lors de ses 13 premiers.

o Angel Di Maria est le 1er joueur de Paris à marquer sur coup franc direct en Ligue 1 depuis Neymar le 7 décembre 2019 contre Montpellier.