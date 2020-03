Cinq absents côté parisien, Angel Di Maria pourrait être là contre l'OL

À la veille de la demi-finale de Coupe de France sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est présent en conférence de presse, ce mardi, au Parc des Princes. Selon nos informations, il devra composer avec plusieurs absences dans le Rhône.

Plus de peur que de mal pour Angel Di Maria

En effet, cinq absents sont ainsi à déplorer et ne feront donc pas la déplacement jusqu'au Groupama Stadium. Absent pour une longue durée, le milieu de terrain espagnol Ander Herrera ne sera pas de la partie. Blessé face à Bordeaux, le défenseur Thiago Silva manque lui aussi à l'appel, même chose pour le jeune Colin Dagba, pas prêt. Enfin, Eric-Maxim Choupo-Moting ne sera pas non plus du voyage, tandis que Presnel Kimpembe, lui, est suspendu.

Point positif, Angel Di Maria, sorti par précaution face à Dijon (4-0), devrait tenir sa place face aux hommes de Rudi Garcia. "Pour Angel Di Maria nous verrons lors de l'entraînement", a ainsi déclaré son entraîneur, face aux médias présents. Une bonne nouvelle pour l'attaque du Paris Saint-Germain, qui pourra aussi compter sur le retour de suspension de Neymar pour cette rencontre décisive, qui fait office de préparation idéale avant la réception du Borussia Dortmund.