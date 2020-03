Le groupe du PSG pour affronter Lyon en Coupe de France

Angel Di Maria sera bien à Lyon ce mercredi pour la demi-finale de Coupe de France, à 21h10 au Groupama Stadium. Touché derrière la cuisse droite contre Dijon le week-end dernier, l'Argentin figure dans un groupe élargi à 20 joueurs.

Thiago Silva, Ander Herrera, Mitchel Bakker, Colin Dagba et Eric Maxim Choupo-Moting sont blessés et n'ont pas été convoqués par Thomas Tuchel. Neymar et Marco Verratti font leur retour alors que Presnel Kimpembe purgera son match de suspension.

Le groupe parisien pour Lyon :

Gardiens : Sergio Rico, Keylor Navas, Marcin Bulka

Défenseurs : Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marquinhos, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo

Milieux : Leandro Paredes, Tanguy Kouassi, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Angel Di Maria, Julian Draxler, Pablo Sarabia

Attaquants : Mauro Icardi, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar