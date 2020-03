"Un huis clos contre Dortmund, ce sera forcément un handicap"

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : On devra jouer sans Ander Herrera, Thiago Silva, Choupo-Moting, Kimpembe (suspendu) et Colin Dagba, c'est sûr. Pour Di Maria, on doit attendre un petit peu. On a un dernier entraînement maintenant, on fera un dernier test avec lui.

L'adversaire : Lyon

C'est une équipe qui a gagné deux grands matches contre Saint-Etienne et la Juventus. Ils ont beaucoup de confiance, c'est un bon défi, un bon match. Je suis heureux qu'on ait la possibilité de jouer un match comme ça. Et je suis convaincu qu'on veut gagner absolument.

Le Parc à huis clos face à Dortmund ?

Si c'est comme ça, ce sera forcément un handicap, mais il y a des choses plus importantes que le football. Rien n'est décidé, on doit rester attentif et sérieux avec ce genre de choses. Il faut rester patient.

Les états de forme de Di Maria et Thiago Silva

Pour Angel, ce n'est pas un problème pour Dortmund. La question, c'est surtout pour Lyon et Strasbourg. Thiago travaille dur, il est super professionnel. Il fait tout pour revenir le plus vite possible. S'il est prêt contre Strasbourg, peut-être sera-t-il prêt pour Dortmund. Il sera peut-être dans l'équipe même s'il n'est pas là contre Strasbourg. S'il est disponible, ça peut aider qu'il soit avec nous. On doit attendre et on décidera avant Strasbourg. On ne peut pas mettre la pression, les choses doivent venir naturellement.

Verratti et Meunier absents contre Dortmund, mais titulaires à Lyon ?

Je ne peux pas répondre. Marco et Thomas sont disponibles. C'est possible qu'ils jouent (à Lyon, ndlr). Tactiquement, c'est un autre match. Pour moi, ce n'est pas forcément possible d'essayer des choses là. C'est un match avec beaucoup de tension, un match décisif de niveau Ligue des champions. Dans ce match, on peut préparer une manière de joeur, une mentalité. Entre Thomas (Meunier) et Thilo (Kehrer), on décidera. C'est un match isolé pour moi, toutes les choses sont possibles. C'est un moment pour préparer une mentalité et observer qui est en capacité de montrer de la qualité. Je suis convaincu que nous sommes une équipe forte, un groupe fort, et qu'on peut gérer ce genre de rencontre avec de la tension. La dernière décision sera peut-être prise aujourd'hui après l'entraînement ou demain matin.

Mbappé aux JO ?

C'est quelque chose entre Kylian (Mbappé) et le club. Rien n'est sûr. (...) On doit décider entre le club et Kylian.

L'évolution de Kouassi

Pour moi, il peut jouer aux deux postes. Au milieu ou en défense centrale. Il est très fiable, il montre beaucoup de confiance sur le terrain. Pour moi, on peut toujours compter sur lui. Il a la possibilité de jouer demain et on va décider ça un petit peu plus tard.

La confiance d'Icardi

Il est arrivé ici très tard, sans préparation, sans période d'adaptation à l'équipe. J'ai déjà vu ce genre de situation où tout est facile au début, là où on n'attend pas trop de lui. (...) J'ai l'impression qu'il a gagné en capacité sur les derniers matches et les derniers entraînements. Il a envie de jouer et c'est bien pour nous.

Le retour de Neymar

Je le sens plus calme maintenant. Contre Bordeaux, il a fait un bon match, malheureusement il a pris ce carton rouge. Il va jouer demain, c'est nécessaire qu'il garde du rythme et qu'il soit avec nous dans cette phase décisive. Je suis heureux qu'on puisse jouer avec lui à Lyon.