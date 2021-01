Rémy Vercoutre prend la défense d'Anthony Lopes

Habituellement si sérieux et régulier, Anthony Lopes réalise un exercice 2020-21 pour le moins mitigé. Toujours capable de briller par séquences, le portier de l'Olympique Lyonnais se découvre aussi une certaine frilosité, lui qui est directement impliqué sur plusieurs buts encaissés par les hommes de Rudi Garcia en Ligue 1.

Dernier en date, l'unique but de la rencontre face au FC Metz (0-1), dimanche. Auteur d'une sortie hasardeuse, l'international portugais n'a pu empêcher l'attaquant Aaron Leya Iseka d'ouvrir le score dans les dernières minutes du match, offrant la victoire aux Grenats sur la pelouse du Groupama Stadium. Un résultat décevant.

"Il ne faudrait pas que ça dénature son jeu"

De quoi alimenter les critiques ces dernières heures. Et comme souvent, celles-ci concernent principalement Anthony Lopes. Les débats sur ses sorties spectaculaires pas toujours maîtrisées sont réguliers, et semblent atteindre le mental de l'interational portugais, selon les propos de son directeur sportif Juninho.

Dans un entretien accordé au 'Progrès', Rémy Vercoutre, ancien gardien de l'OL, a tenu à prendre la défense d'Anthony Lopes. "Le problème aujourd’hui, c’est que dès qu’il fait une sortie, c’est aussitôt interprété. Les joueurs et entraîneurs adverses appuient sur ça pour obtenir une faute, sous prétexte qu’il a un passif. Désormais, il est mis dans une case et tout le monde essaye de lui mettre la pression. Il ne faudrait pas que ça dénature son jeu et remette en question ses qualités, c’est-à-dire sa vivacité et sa capacité à aller au-devant du danger", a ainsi expliqué l'ancien du club. Le débat est ouvert, et cela ne devrait pas aider le Portugais...