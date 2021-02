Rudi Garcia a aimé le match livré par Islam Slimani

Très solide en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est dans une bonne période. Ainsi, le club ne compte pas brader ses chances de bien figurer en Coupe de France. Et cela s'est vu, mardi soir, face à l'AC Ajaccio, pensionnaire de Ligue 2, en 32es de finale. L'OL n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer largement face aux Corses (5-1).

Un match maîtrisé de la tête et des épaules qui fait le bonheur de Rudi Garcia, l'entraîneur. "On s'est rendu le match facile en jouant au maximum de nos possibilités, en commençant fort comme on voulait le faire. Le capitaine (Memphis Depay) a montré la voie. Il y a plein de satisfactions : le jeu combiné, le collectif... Tous nos joueurs offensifs ont marqué. Le mérite revient au fait qu'on a respecté cet adversaire en jouant à 100%", a ainsi confié le coach en conférence de presse d'après match.

"C'était la meilleure préparation"

Selon lui, les victoires appellent les victoires. "Il fallait absolument garder la dynamique de victoires. On a gardé la fluidité qu'on avait sur les matches précédents, et notamment le dernier. C'est très important que, même quand l'entraîneur change les joueurs, le rendement de l'équipe reste le même. Il faut gagner contre Montpellier ce week-end. C'était la meilleure préparation", a ensuite déclaré l'ancien de l'OM ou encore du LOSC, satisfait de la copie livrée par la recrue hivernale Islam Slimani.

"Il a eu une bonne entente avec Memphis. Ils ont été très complémentaires devant. Il suffit de connaître le parcours d'Islam pour savoir que c'est un garçon qui bonifie celui qui joue à côté de lui... J'ai essayé autre chose en jouant en 4-4-2, sans sentinelle. On a bien occupé les espaces offensifs. On a trouvé du jeu en une touche, il y a eu du mouvement. Ça faisait plaisir de voir l'équipe jouer de cette manière en première période", a enfin analysé Rudi Garcia, qui pouvait avoir le sourire mardi soir.