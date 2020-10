"Aller à l'étranger ? Je me sens bien à Lyon"

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en novembre dernier, Rudi Garcia est encore à la recherche de la bonne formule chez les Gones. Certes, l'entraîneur français a hissé son équipe en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais le début de saison de l'OL est décevant en Ligue 1. Qui plus est, le fond de jeu mis en place par l'Olympique Lyonnais a été très critiqué et les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Dans une interview accordée à The Athletic, Rudi Garcia a parlé de sa philosophie de jeu et ne ferme pas la porte à une nouvelle aventure à l'étranger : "J’aime que mes équipes aient la possession du ballon. Qu’elles jouent un jeu fait de passes courtes, qu’elles soient collectives. La défense est stable, je laisse mes attaquants être aussi libres qu’ils le souhaitent. Ils ont toute liberté, peut-être à cause de mes origines. Je suis proche de la philosophie espagnole, mais l’Angleterre est la mère du football".

"J’ai entraîné en Italie également. J’ai vraiment aimé l’Italie à cause de la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerais un jour. Ou l’Angleterre. J’ai eu des opportunités pour aller à Everton et Southampton il y a quelque temps. Mais je dois dire que je me sens bien en France. Je me sens bien à Lyon", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, en fin de contrat à l'été 2021 et qui ne fait pas l'unanimité auprès des supporters des Gones.

Rudi Garcia a indiqué qu'il considère le PSG comme une équipe injouable : "Bien sûr. C’est une équipe construite pour remporter la Ligue des Champions. Ils n’ont aucun adversaire dans le championnat de France. Ils ont deux ou trois joueurs pour chaque poste. Ils ont Neymar et Kylian Mbappé et on dirait qu’il y a une bonne ambiance entre eux. Quand vous avez des gars comme ça qui jouent les uns pour les autres, c’est compliqué pour les autres équipes. C’est possible de les battre, mais normalement ce n’est pas le cas".

Plus surprenant, Rudi Garcia, plutôt fermé en conférence de presse, a révélé qu'il aurait aimé être journaliste sportif s'il n'avait pas été entraîneur : "Si je n'étais pas devenu entraîneur de football, l'autre possibilité pour moi d'être heureux dans ma vie aurait été d'être journaliste sportif. Vous faites l'un des meilleurs métiers au monde si vous aimez le sport, vous pouvez suivre votre passion. Il y a plus de médias et il est difficile d'avoir une relation étroite avec les journalistes comme auparavant. Vous ne pouvez pas donner quelque chose à un seul journaliste car les autres ne sont pas contents après. Il ne reste que la conférence de presse, et c'est totalement différent".