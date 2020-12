Rudi Garcia : "Ce serait manquer d'humilité de parler du titre"

Troisième de Ligue 1, à égalité avec Lille deuxième, et à deux points du PSG, leader, l'Olympique Lyonnais est de retour aux affaires après un début de saison poussif. Les Gones restent sur cinq victoires en six matches de Ligue 1 et profitent du coup de mou de leurs concurrents directs. En conférence de presse, Rudi Garcia a évoqué les ambitions de l'Olympique Lyonnais en championnat. L'entraîneur des Gones a refusé de parler du titre, mais il compte bel et bien s'implanter sur le podium.

"L'équipe qui est dans les cinq premières places et qui perdra ce week-end risque de se retrouver 5eme. C'est serré. Avant de parler d'autre chose il faut déjà s'installer sur le podium. L'objectif est d'être en Ligue des champions. Ce serait manquer d'humilité de parler du titre même si on ne manque pas d'ambition. Il n'y a que le match à Metz qui compte. Le match d'après, pour l'instant, n'existe pas", a expliqué le technicien français.

"On aurait préféré jouer la coupe d'Europe cette année. Après c'est vrai que les équipes qui jouent la coupe d'Europe peuvent perdre des points en championnat. On se doit de gagner à Metz car des adversaires directs s'affrontent. Le groupe travaille très bien, il est à l'écoute. On insiste parfois sur des choses qui peuvent nous manquer. Contre Reims, on voulait que les joueurs tentent leur chance de loin. Il y a une saine concurrence", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

Garcia veut disputer la Coupe de France

Rudi Garcia a défendu Moussa Dembélé, auteur d'un début de saison compliqué et faisant face à une rude concurrence en attaque : "Moussa Dembélé ? Il est tout le temps à fond, il bosse, il ne lâche rien. On attendait tous qu'il marque. Il a beaucoup scoré mais avec beaucoup de buts refusés. On est content pour lui. Affecté par le statut de remplaçant ? Les joueurs veulent tous jouer. Il n'était pas affecté du tout."

"Aouar est là, il postule. Les adducteurs, ça va. Il s'est entraîné normalement. Il est à 100%. La suspension de Thiago Mendes ? Il y a des choses plus importantes que ça. Jouer sans Thiago Mendes ? J'ai beaucoup de milieux polyvalents. C'est un rôle où il faut être multifonctions. Guimaraes peut entrer dans ce rôle. Je suis très content que Guimaraes ait marqué. Il préfère faire des passes", a conclu l'ancien entraîneur de l'OM.

Enfin, Rudi Garcia a brièvement donné son avis sur la tenue de la Coupe de France cette saison. La compétition étant menacée avec le reconfinement et le retard accumulé dans la compétition. "Il n'y a rien de sûr. On ne peut mettre que du conditionnel sur cette information. J'espère qu'elle va se tenir en 2020-2021", a confessé Rudi Garcia.