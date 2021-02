Rudi Garcia compare Memphis Depay à Tom Brady

Auteur d'un doublé ce week-end contre Strasbourg, Memphis Depay est un joueur à part. L'attaquant néerlandais est sans aucune contestation la star de l'Olympique Lyonnais, lui qui est devenu le capitaine du club rhodanien sous Rudi Garcia. Memphis Depay a inscrit treize buts et délivré six passes décisives en Ligue 1 cette saison et a dépassé ce week-end, Karim Benzema dans la liste des meilleurs buteur avec le maillot des Gones.

En conférence de presse, Rudi Garcia a comparé son attaquant à Tom Brady, vainqueur de son septième Super-Bowl ce dimanche soir : " On l’a vu hier avec la finale de la NFL, Tom Brady est un formidable joueur, mais il joue avec les autres. Quand vous avez un top player comme lui, le jour où il est bien, cela aide à gagner des matches avec des buts et des passes décisives. Ce sont aussi les autres autour qui le font briller. Memphis, c’est pareil".

"Dans un jeu collectif, quand vous avez un top player, je pense que quand il est bien, il rend les autres meilleurs autour de lui, les rassure. Quand vous avez des joueurs qui ont gagné des titres dans un groupe, ça peut permettre aux autres de se dire qu’il y en a qui savent comment faire, et donc ça nous fait avancer, ça nous fait croire certainement un peu plus en nous ", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

Rudi Garcia a évoqué l'importance de la Coupe de France : "C’est une épreuve magique. Cette compétition a une saveur particulière. J’ai gagné la Coupe de France avec Lille et je sais quelle émotion ça peut procurer. C’est différent du championnat, qui consacre la régularité d’une équipe. La Coupe dépend de tellement de choses. C’est un match très important. Il faudra faire attention. Je connais quelques joueurs, comme Mathieu Coutadeur".

"Il est une des pierres angulaires au milieu de terrain... J’espère que les amateurs pourront participer jusqu’au bout de l’épreuve. Ce n’est pas facile pour eux avec le couvre-feu. On ne rencontre que des équipes avec des bons joueurs. Il faudra être au meilleur de notre forme pour faire respecter la hiérarchie. Ils auront un jour de repos de plus mais ce n’est pas très important. Il faut tout faire pour garder la dynamique et on a besoin de l’entretenir" , a ajouté l'entraîneur français.

Rudi Garcia ne sait pas encore s'il fera une large revue d'effectif : "Tout le monde a une chance de jouer demain. On est dans une série de match. L’équipe changera aussi. Ils sont là pour montrer qu’ils ont des qualités. À moi de tenir compte de leurs performances pour la suite. On ira le plus loin possible uniquement si on est un groupe uni. Rayan Cherki avait fait un match extraordinaire à Nantes la saison passée. C’est l’occasion pour eux d’avoir du temps de jeu, ils ont besoin de ça. On a beaucoup de jeunes dans l’effectif. Ils ont une chance folle de pouvoir vivre ce qu’on est en train de vivre en ce moment. Ils peuvent voir comment ils doivent se comporter. Ils apprennent à vitesse grand V. Ils ont tout intérêt à emmagasiner tout ce qu’ils peuvent prendre ici… Le danger est de ne pas respecter Ajaccio car c’est une équipe de Ligue 2" .