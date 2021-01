Rudi Garcia fustige l'arbitrage

L'Olympique Lyonnais a manqué une occasion en or de reprendre la première place de la Ligue 1 ce dimanche soir. Les Gones ont eu un coup d'arrêt dans la course au titre avec un revers surprenant face au FC Metz. L'Olympique Lyonnais reste donc à la troisième place du classement, à deux points du PSG et du LOSC. En conférence de presse, Rudi Garcia a regretté le mauvais résultat de ses joueurs face au FC Metz.

"Quand on ne peut pas gagner, il faut au moins prendre un point. Metz fait presque du marquage individuel, ce n’est pas facile d’en sortir. On prend un but sur un ballon que le petit Cherki contrôle dos au but, on fait ensuite une erreur dans les appréciations des courses adverses. On a perdu trop de duels en première période, il va falloir rectifier le tir et se concentrer sur le derby qui arrive (contre Saint-Etienne)", a analysé Rudi Garcia.

L'entraîneur de Lyon a fustigé l'arbitrage après le but refusé à Toko Ekambi : "Le but refusé à Toko-Ekambi ? C’est juste incompréhensible pour moi, mais chacun a son avis et c’est un avis différent de la part du corps arbitral, on va respecter cela et ce n’est pas qu’à cause de cela qu’on perd. Il fallait trouver des espaces. On a soit tiré au-dessus, soit pas cadré. Il n’y a pas eu beaucoup de tirs cadrés non plus lors de Liverpool-Manchester United et ça a fait 0-0. (...) On perd deux places, ce qui est énorme."

"Je n'ai pas compris pourquoi le but devait être refusé"

"C’est une défaite au goût amer. Elle n’est pas méritée au vu de ce qu’on a produit, mais il fallait faire un peu plus et un peu mieux. Quand on tire 22 fois et qu’on cadre 20% de nos tirs… Même si on pensait avoir fait le plus dur contre une équipe très athlétique. Malheureusement notre but a été refusé de manière un peu incompréhensible. On aurait dû repartir de l’avant et marquer", a ajouté le technicien français.

Rudi Garcia s'était déjà plaint, à chaud, au micro de Téléfoot : "Les faits de jeu ne nous ont pas été favorables, on n’a pas suffisamment cadré nos tentatives pour pouvoir gagner sans crainte, on pensait tous qu’on menait 1-0. Le but messin avec la perte de balle de Cherki ? C’est une perte de balle de notre part, on ne doit pas s’arrêter mais continuer à jouer. Le but refusé de Toko-Ekambi ? Je ne préfère pas m’exprimer là-dessus, je n’ai pas bien compris pourquoi il devait être refusé. On a été intérêt à se remobiliser, il faudra gagner le derby contre Saint-Etienne."

L'entraîneur de l'OL a défendu Anthony Lopes : "C'est le gardien d'une équipe qui domine ses matchs et qui joue haut, il doit se comporter comme un libéro à l'ancienne, il a cette qualité d'aller vers l'avant et de bien lire les trajectoires. Sur le but, il sort à contre-temps mais l'erreur ne vient pas que de là. On ne doit pas perdre le ballon dos au jeu. On discutera avec lui pour savoir s'il est un peu perturbé par le fait de ne pas vouloir faire de faute. Si c'est le cas, il faut changer ça et qu'il retrouve la normalité de son jeu en jouant comme le dernier défenseur."