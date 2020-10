Garcia : "Il va falloir enchainer"

Au bout de cinq rencontres sans le moindre succès, l’OL s’est remis dans le droit chemin ce dimanche en revenant victorieux de son déplacement à Strasbourg. Bien que chahutés par des Alsaciens accrocheurs, les Rhodaniens ont su faire le boulot et se remettre dans les bons rails en Ligue 1 (3-2). Un redressement qu’a apprécié Rudi Garcia, leur entraineur. "On sait que c’est difficile de venir gagner ici. On l’a fait. C’est une victoire méritée avec trois buts marqués", a-t-il confié après la partie.

Le coach lyonnais a aussi mis en avant d’autres motifs de satisfaction à l’issue de cette sortie réussie à la Meinau. "Nos attaquants ont été performants, a-t-il relevé. Il y a aussi les bons débuts de Paqueta. Ceux qui sont entrés en jeu nous ont beaucoup aidé. C’est un résultat qu’on est allés chercher tous ensemble. Dans le contenu, cela a ressemblé à ce qu’on faisait d’habitude mais on a été plus efficace."

Garcia est content, mais il espère que cette victoire n’est pas qu’un feu de paille. Pour continuer à remonter au classement, il faudra enclencher une série positive. "On veut enchaîner pour remonter vers le haut. Il y a des choses encore à améliorer comme le but encaissé en fin de première période. On a su combattre après la pause et avoir beaucoup d’occasions pour se remettre à l’abri", a-t-il ajouté.

L’OL a fini de manger son pain noir, et les joueurs en sont également convaincus, à l’instar de Karl-Toko Ekambi. En faisant écho aux propos de son entraineur, le Camerounais a déclaré : "Cela faisait un petit moment qu’on avait cette crainte devant le but. On a retrouvé le but et ça fait du bien. Le problème est derrière nous. On fait de belles choses à l’entraînement et on a su les reproduire. On a montré un beau visage. On a été costaud défensivement, on a su tenir le résultat". Le prochain rendez-vous des Lyonnais c’est le dimanche 25 octobre contre l’AS Monaco. Pour rappel, ils ne sont pas concernés par les joutes européennes cette saison.