Leader du championnat de France à la trêve, l'Olympique Lyonnais avait l'ambition de commencer 2021 en étant à la hauteur de son nouveau statut. Mercredi soir, la 18ème journée de Ligue 1 a été plus que favorable pour les hommes de Rudi Garcia, qui ont réalisé une parfaite opération comptable face au RC Lens.

En effet, alors que le LOSC a été défait par Angers (1-2) et que le Paris Saint-Germain a été contraint de partager les points à Saint-Etienne (1-1), l'Olympique Lyonnais a été la seule équipe du podium à s'imposer contre les Nordistes (3-2). Un succès obtenu dans la douleur, qui leur permet de compter trois points d'avance sur le PSG.

"Ne cherchez pas à me faire dire des choses négatives"

Si tout n'a pas été facile face à des Lensois accrocheurs en fin de rencontre, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, avait le sourire en conférence de presse d'après-match. "On avait tout à perdre, on était premier, on jouait à domicile, tout le monde nous voyait gagner. Mais je craignais cette soirée, il y avait tout du match piège. On a vu en deuxième période qu'il était difficile pour les joueurs d'être à 100%, ils ont voyagé, il y eu le décalage horaire", a d'abord confié le technicien français, satisfait et soulagé.

"Mais voilà, on a fait une excellente opération au classement car les autres équipes ont lâché des points, probablement aussi à cause de la condition physique. On continue notre bonne série et je félicite les joueurs pour cela", a ensuite ajouté l'ancien du LOSC, de l'OM ou encore de l'AS Roma.

"Lens a un immense atout, celui de ne jamais lâcher, mais si on m'avait dit qu'on gagnerait 3-2 ce soir, j'aurais signé des deux mains (...) On avait quatre joueurs absents (Marcelo, Toko-Ekambi, Dembélé, Guimaraes) et cela ne s'est pas vu dans le jeu. On avait un baby banc de touche (...) Mais ne cherchez pas à me faire dire des choses négatives je n'en ai pas à dire, ce soir. Je n'ai que du positif à dire. Et on se porte mieux au classement après le match qu'avant", a enfin confié Rudi Garcia.