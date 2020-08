Les derniers espoirs lyonnais se sont envolés, mercredi soir. Face au Bayern Munich, l'OL a échoué à une marche de la finale, défait par les hommes de Hansi Flick (3-0). Si le score final est large, l'écart entre les deux équipes n'a pas été si conséquent, et les Français ont de nouveau affiché un visage déterminé, à la hauteur de l'évènement. Au sortir de cette élimination, Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais, ne cachait pas sa déception. Fier de ses joueurs et de leur prestation face aux Allemands.

"On y croyait à cette finale et le match l’a montré"

"On peut être fier de notre parcours et notre match mais oui c’est la déception qui prédomine. On a manqué de réussite car on doit mener au score et finalement on est mené. On a ce sentiment d’injustice qui nous a plombés un peu. A 2-0, c’est compliqué même si on n’a pas baissé les bras en deuxième période. On savait qu'ils allaient être très hauts et qu'il fallait se servir des espaces dans leurs dos comme ça a été le cas sur les occasions de Memphis et de Karl. Ce qu’on n’a pas bien fait en première période, c’est utiliser le ballon et les déplacer sur la largeur. On l’a beaucoup mieux fait en deuxième. Quand on ne marque pas, on ne peut pas se qualifier", a-t-il déclaré à 'RMC Sport'.

"On y croyait à cette finale et le match l’a montré. Quand on a eu les occasions, on a vu que le Bayern Munich n’était pas serré. Le score ne reflète pas le match. Il faut vite se replonger dans le championnat et c’est ce que je crains un peu car ça arrive très vite. Mais il faut vite se remobiliser car on ne joue que le championnat. On sait que ce sera différent et que le plan de jeu sera différent. Il faudra maîtriser nos matches désormais. Avec le parcours qu’on a fait, certains joueurs se sont mis en lumière mais si j’étais un coach, je n’aurais pas attendu pour me placer sur eux", a ensuite ajouté le technicien français. Une chose est sûre, Lyon n'a pas à rougir de son épopée européenne.