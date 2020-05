Rudi Garcia ne s'attendait pas Ã  recevoir un tel accueil

Arrivé sur le banc de l'Olympique Lyonnais en cours d'exercice 2019-20 pour succéder à Sylvinho, Rudi Garcia a été particulièrement chahuté par les supporters rhôdaniens à ses débuts.

Et pour cause, ceux-ci n'appréciaient que très peu son expérience passée au sein de l'autre Olympique, celui de Marseille, une équipe avec laquelle la rivalité ne cesse de s'accentuer ces dernières années. Visiblement, le principal intéressé ne s'attendait pas à ce que cela pose autant problème.

​"J’ai du caractère, je n’en manque pas"

"Je n'avais pas vu que ça allait poser autant de problèmes que j'arrivais de l'OM. J'ai été un peu naïf là dessus. Je suis resté moi-même et je prône le même football offensif qu'avec mes précédentes équipes", a d'abord confié le technicien dans l'émission OL Night System sur 'OL TV', lundi.

"Je sais qu'il y a des antagonismes entre certains clubs. Après je ne peux rien y faire. On aime être apprécié, j'espère par mon travail et un beau parcours avec l'OL changer les avis. J’ai du caractère, je n’en manque pas. Je suis présent, je lutte, je suis combatif. La priorité est de bien faire travailler l’équipe, la faire adhérer et bien la faire jouer. C’est le plus important. Il faut aller de l’avant", a ensuite ajouté l'ancien coach de la Roma et du LOSC, toujours déterminé.