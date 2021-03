Rudi Garcia ne veut pas laisser partir ses internationaux en cas d’isolement

Pendant que le PSG se prépare à affronter le FC Barcelone en huitième retour de la Ligue des Champions, les autres clubs français préparent déjà la 29eme journée de Ligue 1. Après avoir fait relâche le temps d’un week-end de Coupe de France, le championnat de France et la course au titre va reprendre ses droits dès vendredi et le déplacement de l’OL à Reims.

A trois points de Lille et un du PSG, les hommes de Rudi Garcia ont la possibilité de mettre la pression sur leurs concurrents directs en cas de victoire en Champagne. Cela leur permettrait également de préparer au mieux le choc contre le club parisien lors de la 30eme journée, juste avant la trêve internationale.

Le départ en sélection est d’ailleurs devenu l’un des sujets principaux à Lyon avec le titre de champion. Ayant de nombreux joueurs susceptibles d’être convoqués pour leur pays respectifs, l’OL a peur de devoir faire face à une cascade d’absence pour le match contre Lens, début avril.

En effet, les joueurs qui auront joué en dehors de l’Union Européenne devront respecter une semaine d’isolement comme le veulent les directives gouvernementales françaises. Si Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta ont vu le COMEBOL décaler les matches prévus durant cette période, aucune décision n’a été prise dans les autres instances.

Interrogé sur le sujet, Rudi Garcia s’est montré plutôt clair sur la question. Hors de question pour lui de se retrouver affaibli lors de la 31eme journée avec des joueurs en isolement.

"Il ne faut penser qu'à Reims, ça ne sert à rien de se projeter sur les matchs suivants. On est dans une période particulière, sans spectateur. On ne sait qui pourra partir en sélection et ne pourra pas y aller, a déclaré le coach en conférence de presse mercredi. On espère que nos joueurs pourront défendre leurs sélections mais si c'est pour qu'il en manque face à Lens, c'est logique qu'on protège les intérêts de l'OL. "

"Les coachs anglais sont vent-debout sur le fait de laisser partir leurs joueurs. En plus, ils jouent trois matchs au lieu de deux à cette période. S'ils doivent observer un isolement, je serai contre les laisser partir."

Egalement présent en conférence de presse, Maxwel Cornet a expliqué que les joueurs comprenaient la position de leur club mais qu’ils étaient au final prisonnier, souhaitant également apporter son aide à la Côte d'Ivoire dans les différents matches éliminatoires de cette trêve de mars.

"On s'est réuni avec le coach et la direction pour en discuter et trouver la meilleure solution possible. Je comprends la position du club qui veut son effectif à 100%. mais aussi celle du sélectionneur puisque nous avons de matchs importants pour une qualification pour la CAN. Il y a eu des discussions avec la Fédé. On attend que la situation se décante positivement pour le club et la sélection."