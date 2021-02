Slimani : "Cherki ? Rarement vu un gamin avec ce talent"

Depuis plus de dix ans, la formation à la lyonnaise n’est plus à démontrer. De Benzema à Lacazette en passant par Tolisso ou Fekir, le club lyonnais a formé de nombreux talents qui font désormais le bonheur des plus grands clubs européens. Si les comptes financiers ont permis au club de moins s’appuyer sur les jeunes pousses du centre comme à l’époque de Rémi Garde, l’ADN des Gones est toujours présent dans l’effectif de Garcia. Anthony Lopes, Houssem Aouar sont des cadres tandis que les jeunes Caqueret, Bard ou Diomandé attendent tranquillement leur heure. Mais qu’en est-il de Rayan Cherki ?

Le milieu offensif est considéré comme le plus beau joyau de la formation lyonnaise depuis Karim Benzema. Encore en pleine adolescence, il a pourtant été lancé dès ses 16 ans dans le grand bain, comme pour lui montrer que le club plaçait de très grands espoirs en lui. Son doublé contre Nantes en Coupe de France il y a un an avait rassuré tout l’état major lyonnais mais douze mois après, l’étoile montante du football français n’a pas encore confirmé. S’il a pris part à 19 matches depuis le début de la saison, Cherki doit souvent se contenter d’un quart d’heure de jeu que lui laisse Rudi Garcia. L’entraineur lyonnais n’a d’ailleurs pas hésité à piquer sa pépite, à qui on reproche de se reposer sur ses lauriers par moment.

"Cherki, rappelez-vous qu’il n’a pas 18 ans, avait déclaré le coach sur 'Eurosport' après la victoire contre Ajaccio en coupe il y a deux semaines. Sa prestation est logique dans une progression d’un jeune de cet âge-là. Avec beaucoup de hauts mais également des périodes un peu plus compliquées de temps en temps. Ce qui est superbe avec Rayan c’est qu’il écoute et puis surtout il adore le foot et est tout le temps motivé. Rien qu’avec ça il y arrivera, le talent il l’a. On sait que c’est un joueur d’avenir pour nous. Voilà il passe des étapes et ce soir je suis assez content du match qu’il a pu faire."

Depuis ce but contre Ajaccio, Cherki n’a pourtant joué que 18 minutes contre Montpellier et est resté sur le banc contre Brest. Ayant une bonne mentalité pour son coach, Cherki continue donc d’apprendre aux entraînements au contact de joueurs plus expérimentés. Ce qui ne l’empêche pas de faire parler sa technique au-dessus de la moyenne. Arrivé courant janvier, Islam Slimani est déjà tombé sous le charme de l’international U17 français.

"Il a beaucoup de talent, j'ai rarement vu un joueur de 17 ans avec ce talent-là, a déclaré l'ex-Monégasque à Olympique Lyonnais. Maintenant, Rayan, il faut qu'il comprenne qu'il doit travailler. On le sait, le talent seul ne suffit pas. Si tu as le talent et le travail, tu peux aller encore plus loin. Il a 17 ans, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Je le répète, il doit travailler et il faut lui donner de la confiance."