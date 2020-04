Govou accuse Houllier de son transfert avorté à Liverpool en 2006

Sept fois Champion de France avec l'Olympique Lyonnais, son club formateur, Sydney Govou a été l'un des joueurs incontournables du championnat de France pendant de longues années. L'ancien international français, qui compte pas moins de 49 sélections à son actif, a tout connu ou presque dans le Rhône. Justement, il aurait visiblement souhaité découvrir autre chose durant l'été 2006. Mais il avait été retenu par Gérard Houllier. Et il n'a pas vraiment digéré.

"Je n’ai pas compris pourquoi il s’y est opposé"

En effet, Sydney Govou était censé s'envoler pour l'Angleterre, où un contrat avec les Reds de Liverpool n'attendait plus que sa signature. Malheureusement pour lui, Gérard Houllier, alors entraîneur du club, avait décidé de le garder à l'OL. Depuis, la relation entre les deux hommes est compliquée.

"Tous les détails étaient réglés, les différentes parties étaient d’accord. Et finalement, ça ne s’est pas fait, je n’ai pas eu le droit d’y aller. Pourquoi ? Car des gens ne voulaient pas. Qui ? Gérard Houllier. C’est pour cela qu’il y a cette inimitié entre nous. Je n’ai pas compris pourquoi il s’y est opposé, tout ça pour ne pas me faire jouer ensuite et même m’envoyer en réserve...", a ainsi confié Sydney Govou à 'So Foot'. On peut comprendre sa frustration...