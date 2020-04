Olaza refuse de retourner à Boca pour rester au Celta

Le latéral gauche uruguayen Lucas Olaza a affirmé ce mardi vouloir rester au Celta Vigo au-delà du 30 juin prochain, date qui marque la fin de son contrat avec le club espagnol.

Vigo a la possibilité de lever l'option d'achat pour le joueur qui appartient encore à Boca Juniors, et le souhait d'Olaza est de rester en Liga.

"Cela fait un an et demi que je suis ici et j'ai toujours dit que j'y étais bien. Parler de cela maintenant est compliqué, mais j'aimerais beaucoup rester parce qu'on me traite très bien, parce que je joue et que les gens me soutiennent. J'espère pouvoir rester au Celta", a affirmé le Charrua dans une interview diffusée par le club de Vigo.