Ole Gunnar Solskjaer : "MU entame cette saison avec confiance"

Manchester United se montre très discret dans le mercato estival, malgré l'arrivée de Van de Beek, les fans ne sont pas satisfaits... Ole Gunnar Solskjaer, lui, préfère être optimiste quant à la prochaine saison.

"Depuis que Sir Alex Fergusson est parti, on a tourné autour de la 5e place. L'an passé, on a fini 3e. Je pense que tout le monde a vu l'évolution de l'équipe durant la saison. On veut aller de l'avant, on veut se développer. On a entamé cette saison avec confiance. Mais on cherche toujours à donner un coup de fouet au groupe", a-t-il lancé.