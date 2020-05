Ole Gunnar Solskjaer rêve d'associer Pogba et Bruno Fernandes

Bruno fernandes est arrivé cet hiver à United en provenance du Sporting CP, et le Portugais n'a cessé d'impressionner depuis ses débuts sous le maillot des Red Devil's. Un vrai régal le voir jouer.

Les supporteurs de l'équipe anglaise n'ont pas encore eu la chance de voir sur la pelouse Bruno Fernandes et Paul Pogba, car ce dernier est blessé à la cheville depuis plusieurs mois, mais il devrait être opérationnel après la reprise. Et Ole, le manager d'United, rêve déjà de son retour.

Lors d'une interview avec 'Sky Sports', l'entraîneur a été questionné sur une possible connexion entre le Français et le Portugais, et Solskjaer n'a pas pu cacher son enthousiasme pour l'équipe qu'il est en train de constituer.

"Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble. Donc avec certitude ils [Pogba et Bruno] peuvent jouer ensemble, c'est un grand oui. Je pense que c'est excitant. Nous avons une équipe passionnante. J'ai Scott McTominay, Fred, Matic. Il y a beaucoup de matches à venir et je suis sûr que nous pouvons trouver une bonne connexion entre eux", a lâché Solskjaer.