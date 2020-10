Ole Gunnar Solskjaer vise le titre

Ce dimanche, Man United (15e) reçoit sur sa pelouse Arsenal (11e) dans le cadre de la 7e journée de Premier League. L'entraîneur mancunien a tenu à rappeler que les deux formations sont candidates au titre cette année.

"Quand je jouais, les titres étaient pratiquement disputés entre Manchester United et Arsenal, puis Chelsea est arrivé. Maintenant, je pense que c'est plus intéressant et plus excitant pour les fans parce qu'il n'y a pas seulement deux prétendants au titre. Ce début de saison a déjà montré que tout peut arriver, Arsenal et Manchester United peuvent être champions", a-t-il notamment déclaré.

Ses adversaires sont donc prévenus.