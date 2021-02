Oliver Kahn nie un intérêt du Bayern pour Ramos

L'avenir de Sergio Ramos reste indécis. Son contrat avec le Real Madrid se termine en juin 2021 et, pour l'instant, il n'y a pas eu d'avances quant à son éventuelle prolongation.

Ces doutes sur son avenir ont placé Ramos sur la short list de la moitié de l'Europe. United est le dernier club à avoir été évoqué comme destination possible pour Ramos, mais pas la seule. En Allemagne, on spéculait sur le fait qu'il pourrait se rendre en Bavière.

Oliver Kahn, membre du conseil d'administration du Bayern, s'est entretenu avec 'Bild'. Il a précisé que personne au club n'envisage la possibilité de l'arrivée de Ramos.

"En tant que joueur, j'aurais aimé jouer avec Ramos, mais les rumeurs sur son arrivée au Bayern ? Il n'y a rien de tel", a déclaré Kahn.

En revanche, il a reconnu, tout comme le directeur sportif Salihamdizic, que des entretiens ont eu lieu avec Upamecano. "Il a démontré sa qualité, c'est normal que tout le monde le veuille. Bien sûr que nous sommes intéressés", a-t-il déclaré.

Il a également évoqué l'éventuelle prolongation de Boateng, dont le contrat expire cet été : "Je pense que nous lui devons beaucoup. Il va sans dire que nous en discuterons dès que possible. Nous trouverons une solution."

Enfin, il se dit serein à propos de Flick et de son projet à long terme au Bayern. "Il est sous contrat avec nous jusqu'en 2023. Il entraîne le club le plus performant, il peut gagner un autre titre bientôt. Il ne peut pas avoir plus que cela", a-t-il conclu.