Oliver Torres, heureux de son développement à Séville

Le milieu de terrain de Séville a avoué aimer la concurrence, et pense s'être pleinement adapté à l'effectif sévillan. Il se sent maintenant "plus mature, plus à l'aise tactiquement et techniquement".

Pour les réseaux du club, il est revenu sur son adaptation au club et sur ses ambitions.

"J'ai 26 ans, mais ça fait longtemps que je suis dans le football. Je suis dans une de mes meilleures périodes, dans un club que j'apprécie et où je me sens bien. Je veux être le meilleur et me battre pour jouer plus."

Il est revenu sur l'état de forme de l'équipe de Lopetegui, qui pointe actuellement à la 12ème place du classement: "Il y a certains matches où les résultats auraient du être différents. Il va falloir être là quand c'est nécessaire.C'est ça le secret, il faut que l'équipe reste soudée. Nous savons ce que veut l'entraineur, le positif va arriver."