Giroud estime que le cas Benzema a été "un gâchis" chez les Bleus

Olivier Giroud sera-t-il titulaire, mercredi au Stade de France, pour affronter l’Ukraine en amical ? Il est encore trop tôt pour le dire mais l’attaquant de Chelsea devrait avoir le droit à quelques minutes même s’il ne débute pas. L’occasion alors de revêtir pour la 100eme fois la tunique de l’équipe de France et ainsi rentrer dans le groupe restreint des centenaires en Bleus.

Ce groupe, Karim Benzema aurait pu le rejoindre il y a bien longtemps. Non-sélectionné depuis 2015 par Didier Deschamps, l’attaquant madrilène a vu son compteur bloquer à 81 sélections pour 27 buts, à cause de l’affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena. A l’aube de ses 100 sélections, Olivier Giroud est revenu sur sa relation avec Benzema, qui n’aura duré que quatre ans en équipe de France.

"Clairement, c’est dommage, reconnaît-il sur 'RMC' dans une interview diffusée ce mardi soir. Parce que Karim reste un joueur impressionnant de par ses qualités. Moi, j’ai jamais eu de contentieux avec lui, l’histoire a voulu qu’on nous oppose. J’ai toujours eu une bonne entente avec lui, beaucoup de respect mutuel... du moins de ma part envers lui. Je trouve ça dommage tout ce qui s’est passé, c’est une sorte de gâchis, mais maintenant, il faut aller de l’avant."

Occupant le poste d’avant-centre, l’ancien Montpelliérain et l’ancien Lyonnais ont toujours été mis en concurrence par le public français et les médias.

Au point que l’absence de Benzema à l’Euro 2016 a été mis sur le dos de l’attaquant de Chelsea. Une période difficile pour Giroud qui le suit encore actuellement, le champion du monde étant sans cesse remis en cause malgré un statut de troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France : "J'ai continué à prouver que je méritais ma place et que cette rivalité supposée avec Karim était créée de toutes pièces par certaines personnes. Je n'avais rien à avoir avec ça, on joue simplement au même poste."