Olivier Giroud met fin aux rumeurs de départ cet hiver

"Giroud pourrait nous servir", avait lâché Andrea Pirlo ce week-end après la victoire de son équipe en Italie. De quoi multiplier les rumeurs sur un possible départ du joueur français à la Juventus Turin cet hiver pour se débarrasser de son statut de remplaçant à Chelsea.

Cependant, le champion du monde français n'a pas l'intention de quitter Stamford Bridge cet hiver. Dans un entretien avec le 'Dauphiné', le joueur a assuré vouloir gagner des titres avec son équipe cette saison.

"La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain", a commencé Olivier Giroud.

Le Français a dévoilé ses ambitions avec les Blues : "J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l'année. Mais encore une fois, j'ai l'ambition de gagner quelque chose avec Chelsea cette saison car j'ai de grands espoirs liés à la qualité de notre groupe."

Olivier Giroud a la confiance de son entraîneur à Londres malgré son rôle de remplaçant, et est parvenu à se montrer décisif à plusieurs reprises lors des derniers mois. Et malgré le combat permanent pour le temps de jeu en attaque chez les Blues, l'ancien de Montpellier n'a pas l'intention de baisser les bras.