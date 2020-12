Olivier Giroud ne s'arrête plus

S'il y a une chose que personne ne peut critiquer chez Olivier Giroud, c'est son mental d'acier et sa capacité à renaître de ses cendres après des mois d'incertitudes.

L'attaquant des Blues l'avait déjà fait à plusieurs reprises pour prouver ce dont il était capable, et brille de nouveau après un début de saison très compliqué sans temps de jeu. Depuis ses déclarations concernant un possible départ de Londres si sa situation ne s'améliorait pas, le Français a retrouvé le sourire.

Malgré la concurrence avec Tammy Abraham, l'attaquant de 34 ans a fait comprendre au monde entier qu'il ne baissait jamais les bras. Déjà buteur contre Rennes la semaine dernière, le champion du monde a brillé cette semaine.

En Ligue des champions, Olivier Giroud a claqué un quadruplé impressionnant mercredi en Ligue des champions, devant le joueur le plus âgé à inscrire au moins trois buts dans un même match de la compétition européenne.

Mais le Frenchie ne s'est pas arrêté là. Récompensé par une titularisation contre Leeds United samedi en Premier League, Giroud a encore contribué à la victoire de son équipe en inscrivant un précieux but pour les Blues.

Mené face à l'équipe de Marcelo Bielsa, l'attaquant s'est chargé d'inscrire le but de l'égalisation afin de redonner le moral à ses troupes. Chelsea s'est finalement imposé sur un score de 3-1 (Giroud, Zouma et Pulisic, buteurs), et Giroud a signé une semaine parfaite.