Les premiers mots d'Olivier Ntcham Ã  l'OM

C'est précisement l'arrivée d'Olivier Ntcham qui a provoqué la colère d'Andre Villas-Boas en conférence de presse, une colère qui a débouché sur la mise à pied de l'entraîneur de l'OM.

"Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur, une décision pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec cette décision. Je l'ai apprise par la presse le matin au réveil. C'est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non. Ce n'a jamais été un joueur dans notre liste. Et il a fini par venir, je n'étais pas pour. J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça", a lâché l'entraîneur portugais mardi devant les médias.

Arrivé dans les derniers moments du mercato, le milieu de terrain prêté par le Celtic Glasgow va donc devoir se faire une place dans un climat si particulier. Sur Twitter, le joueur a publié un message de remerciements.

"Je suis très heureux d’avoir rejoint la famille marseillaise. C’est un plaisir d’honorer le maillot d’un grand club tel que Marseille !", a déclaré Ntcham.