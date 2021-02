André Villas-Boas mis à pied à titre conservatoire

Sa déclaration en marge du match contre Lens a créé une véritable onde de choc à Marseille et dans le championnat de France mais elle n’est finalement pas restée sans réponse. Quelques heures après avoir annoncé avoir remis sa démission aux dirigeants marseillais suite à un désaccord sur la politique sportive de l’OM, André Villas-Boas a été mis à pied à titre conservatoire par le club.

Alors qu’il avait annoncé être focalisé sur les prochaines échéances de son équipe en attendant une réponse à sa démission, le Portugais ne sera donc pas sur le banc contre Lens. Une décision logique tant on se demandait comment gérer un groupe après une telle sortie médiatique que le club a expliqué dans un communiqué.

"Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables."

Les relations entre le directeur général chargé du football et l’entraîneur portugais ont atteint un point de non-retour lors de la dernière journée du mercato hivernal. Avec les départs de Morgan Sanson et Nemanja Radonjic, le club marseillais a voulu se renforcer mais il semblerait que les deux hommes forts marseillais dans le domaine du sportif n’ont pas été d’accord. Villas-Boas avait mis son veto sur l’arrivée d’Olivier Ntcham et a donc eu la surprise que le milieu du Celtic Glasgow avait bien posé ses valises sur la Canebière dans les dernières heures, lundi. Une arrivée qu’il a perçue comme un manque de respect envers son travail.

"C'est une décision prise par moi, a déclaré AVB en conférence de presse. C'est précisément un joueur auquel j'ai dit non. Je n'étais pas au courant, je l'ai appris en me réveillant et en allant sur le site numéro 1 de l'OM. J'ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive."

S’il a assuré ne pas vouloir partir avec de l’argent alors qu’il lui reste encore six mois de contrat, André Villas-Boas va donc devoir répondre de ses actes et paroles à l’issue d’une procédure disciplinaire. Pas de quoi arranger le climat compliqué du côté de Marseille…