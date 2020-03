"Content pour ma confiance"

Menés au score, les joueurs d'André Villas-Boas ont pu compter sur un grand Dario Benedetto pour ramener les trois points des Costières, où ils s'étaient inclinés la saison dernière (2-3). Un succès qui leur permet de reprendre leurs distances avec Rennes et Lille.

"Je suis content pour l'équipe et pour moi, pour ma confiance parce que c'était important de marquer ces trois buts, a confié l'attaquant argentin au coup de sifflet final au micro de Canal+ Sport. L'équipe a fait un grand match d'autant qu'on était menés 1-0. On a fait un pas de plus en avant, on veut tous continuer comme ça dans ce championnat."

Prochain rendez-vous pour Pipa et les siens, vendredi prochain à domicile contre Amiens.