Benedetto ne craint pas la concurrence de Milik

En janvier dernier, l’Olympique de Marseille est allé chercher Akradiusz Milik pour régler ses problèmes offensifs. Le Polonais est attendu pour réussir là où Dario Benedetto, Valère Germain ou encore Kostas Mitroglou échoué. Ses débuts avec les Phocéens ont été plutôt réussis puisqu’il a pu marquer dès sa deuxième apparition contre Lens. Depuis, il a eu le malheur de se blesser et rater deux rencontres.

Milik à l’OM, tout le monde s’en réjouit, sauf peut-être Benedetto. Pour ce dernier, ça en fait un concurrent direct dans son secteur. Pourtant, publiquement, l’ex-joueur du Boca assure que cela ne le dérange absolument pas. Au contraire, il assure que cela le motive.

"Milik, c'est un très grand joueur, il s'est bien adapté, il se dit latin comme nous les Argentins ! Je le prends comme un défi pour moi. Il y a une concurrence saine, le meilleur va jouer, c'est positif pour tout le monde", a fait savoir l’Argentin ce vendredi en conférence de presse.

Benedetto préfère donc positiver. Cela étant, il est le premier à reconnaitre qu’il ne traverse la meilleure période de sa carrière et qu’il se doit de faire mieux pour mériter sa place. "Moins fort cette saison ? Je suis d'accord. C'est lié aussi au rendement de l'équipe et moi aussi je suis dans une mauvaise passe. Je dois progresser au niveau individuel", a-t-il indiqué.

Lors de la dernière sortie, l’international albiceleste a retrouvé le chemin des filets et participé à la qualification des siens pour les 16es de finale de la Coupe de France. Il espère que cette réalisation va l’aider à repartir sur une bonne dynamique. "C'est une question de confiance. Je sais que je dois donner davantage. Ce n'est pas simple pour moi et l'équipe en ce moment, mais on travaille dur", a-t-il déclaré.