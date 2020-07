Bouna Sarr veut jouer la Ligue des champions

Arrivé en provenance du FC Metz en 2015, Bouna Sarr n'a cessé de progresser sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Désormais âgé de 28 ans, celui qui peut évoluer aux postes de latéral droit et d'ailier n'est sûrement pas le plus talentueux de l'effectif d'André Villas-Boas, mais il sait se rendre indispensable grâce à sa détermination et par ses courses répétées. Très apprécié à Marseille, Bouna Sarr s'est confié à la 'Provence' ce lundi pour évoquer son avenir.

Et sans surprise, alors que l'Olympique de Marseille s'apprête à retrouver la tant convoitée Ligue des Champions, l'ancien du FC Metz entend bien rester pour la disputer. Néanmoins, il n'est totalement fermé à l'idée d'un départ. Si une opportunité se présente à lui, celle-ci sera donc étudiée.

"Il faudra voir comment va fonctionner le marché, s'il y a des opportunités, mais je ne suis pas dans l'obsession de partir. Pour une fois qu'on joue la Ligue des Champions, j'ai vraiment envie de la découvrir ici. À côté de ça, j'arrive à un âge où les opportunités se feront plus rares. Si le club est amené à me demander de partir, j'aurais mon mot à dire", a ainsi déclaré Bouna Sarr, honnête par rapport à ses intentions. Hiroki Sakai, son concurrent au poste de latéral droit, a lui demandé à partir.