Décisif dans un grand match, Thauvin veut s’en servir pour la Ligue des Champions

Il ne fallait pas l’énerver. Non, nous ne parlons pas de Dimitri Payet, passeur décisif, mais bien de l’homme à qui il a offert le seul but du Classique (1-0) face au Paris Saint-Germain, Florian Thauvin. Réputé "absent" dans les grands matchs, l’ailier marseillais a cette fois-ci répondu présent.

D’abord aligné en position de faux N°9, Thauvin a fait le boulot, surtout défensivement. Et offensivement, l’ancien de Bastia était au bon endroit, au bon moment lorsqu’il a trompé Rico à bout portant sur une offrande de Payet en première période.

Thauvin se projette vers la C1

Au sortir des vestiaires, l’international français n’a pas pour autant fanfaronné. Sobre, Thauvin s’est surtout projeté sur la suite de la saison, et sur les autres grandes affiches auxquelles devront faire face les Marseillais. Et à priori, cela concernera la Ligue des Champions…

"C’est vrai que quand on joue face à des équipes qui ont la maîtrise du ballon, on ne fait que courir. On a réussi à marquer, on a eu un bloc défensif, on a fait les efforts tous ensemble. On aura pas mal de matchs de Ligue des Champions à jouer comme ça, c’était un bon test pour nous", s’enthousiasmait l’ailier, qui regrettait tout de même un certain manque de réalisme sur les contres.