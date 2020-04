Doria revient sur sa relation compliquée avec Marcelo Bielsa

Passé par l'Olympique de Marseille entre 2014 et 2018, Doria n'a pas vraiment laissé un souvenir impérissable chez les Phocéens. En quatre saisons, le Brésilien n'a disputé que 33 rencontres, et n'a jamais été au niveau attendu.

De retour en forme du côté de Santos Laguna, au Mexique, le défenseur central s'est confié sur son passage à l'OM, et notamment sur sa relation avec Marcelo Bielsa. Selon lui, il a beaucoup souffert de son statut de recrue non désirée par l'Argentin.

"Le conflit avec le président, seul lui sait ce qu'il s'est passé​"

"Même dans les autres clubs, les gens pensaient que j'avais eu un problème avec lui. Les clubs où j'étais en prêt, on me demandait : 'Alors, tu t'es embrouillé avec Bielsa ?' Je répondais : 'Non, je ne me suis brouillé avec personne. C'est juste qu'il s'est disputé avec le président, et il n'avait pas besoin de moi'. C'est comme si Bielsa avait laissé une trace négative sur moi", a ainsi confié Doria pour 'So Foot'. Malgré tout, le principal intéressé n'est pas rancunier.

"Si je lui reproche quelque chose ? Non, je n'ai rien contre lui. En vérité, il ne me parlait pas. Le conflit avec le président, seul lui sait ce qu'il s'est passé. J'essayais d'apprendre et de profiter de son travail et de l'appliquer dans mon jeu. Aujourd'hui encore, je m'en sers : la relance propre, au sol, ne pas laisser le ballon rebondir n'importe où dans ma zone. J'ai essayé de prendre le maximum de Bielsa en matière de foot. Après, humainement, c'est difficile, tu sais...", a même reconnu l'auriverde.